Cramberries-Album: Die letzten Songs der verstorbenen Sängerin

„Aber das hatte sie gut in den Griff bekommen“, erinnert sich Hogan. „Nachdem sie den richtigen Cocktail von Medikamenten gefunden hatte, war sie wie am Anfang, als wir als Newcomer in einem Van von Konzert zu Konzert durch Großbritannien gefahren sind und immer so viel zu lachen hatten. Ich habe Dolores im November 2017 das letzte Mal gesehen. Sie lebte damals in New York, war aber in Irland auf Besuch und wir haben zusammen einen wunderbaren Nachmittag verbracht. Sie hatte einen neuen Partner und war fröhlich. Zu dem Zeitpunkt hatte sie schon zwei Jahre lang nichts mehr getrunken. Das war früher ein Problem, aber dann hatte sie damit aufgehört. Ich habe sie nach dem Nachmittag im November zwar nicht mehr gesehen, denn wir haben per Internet zusammen an den Songs gearbeitet. Weil wir aber so intensiv am Schreiben waren, haben wir im Jahr danach fast jeden Tag telefoniert. Dabei klang sie nie betrunken. Deshalb war es umso trauriger, als ich hörte, unter welchen Umständen sie gestorben war.“