"Cow": Aus dem schweren Leben einer britischen Milchkuh

Aus dem schweren Leben einer Milchkuh erz├Ąhlt die renommierte, britische Filmautorin Andrea Arnold in ihrem ersten, herzzerrei├čenden Doku-Projekt. Mit der f├╝r sie typischen, beweglichen Handkamera geht Arnold mit ihrer Protagonistin Luma, einem schwarz-wei├č gefleckten Holstein-Rind, auf Tuchf├╝hlung. Gefilmt wird immer auf Augenh├Âhe des Tieres, dicht an seinem K├Ârper, oft in extremer Gro├čaufnahme: Luma ist eine von vielen Milchk├╝hen auf einer britischen Industriefarm mit gro├čer Melkanlage, wo den K├╝hen regelm├Ą├čig die Milch abgezapft wird. Dort leistet Luma in ihrer Rolle als Nutztier ihre t├Ągliche Arbeit, gebiert K├Ąlber, die sofort nach der Geburt von ihr getrennt werden, und spendet Milch. Ihre Euter, gro├č wie Medizinb├Ąlle, baumeln beschwerlich zwischen ihren Beinen und machen jegliche Bewegung m├╝hevoll. Die Bauern und B├Ąuerinnen sind meist nur im Hintergrund wahrnehmbar und verrichten professionell ihre Arbeit.

Es dauert fast eine Stunde, ehe die K├╝he das erste Mal Gras sehen und auf die Weide gelassen werden. Der Eifer, mit dem die Tiere aus dem Stall ins Freie hopsen und auf den gr├╝nen Wiesen zu mampfen beginnen, ist ganz besonders ergreifend.

Andrea Arnold verzichtet auf sentimentale Zuspitzungen, erreicht aber gerade durch ihre genaue Beobachtung eine bittere Bestandsaufnahme. Empathisch dokumentiert sie die Alltagsroutinen eines Lebewesens, dessen Dasein komplett auf seine Nutzfunktion f├╝r den Menschen ausgerichtet ist.

Cow. Gro├čbritannien 2019. 94 Minuten. Von Andrea Arnold. Mit Luma.