Coronavirus: Bundestheater melden Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Die Bundestheater melden mit dem heutigen Tag 2.176 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an. Das gab die Bundestheater-Holding am Dienstag gegenüber der APA bekannt. Betroffen sind Dienstnehmer von Burgtheater, Staatsoper, Volksoper, ART for ART Theaterservice und der Bundestheater-Holding selbst. Die Kurzarbeit gilt ab 1. April und wird zunächst für drei Monate beantragt.

Dauer noch ungewiss

Wie lange die Theater noch geschlossen bleiben, kann Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, derzeit nicht beantworten. „Die Schließung der Bundestheater bedeutet nicht nur einen tiefen künstlerischen, sondern auch einen tiefen finanziellen Einschnitt“, so Kircher zur APA. Durch die Schließung aller Spielstätten betragen die Einnahmeneinbußen ca. 1,3 Mio. Euro pro Woche (ca. 190.000 Euro pro Tag), was allein für die Schließtage im Monat März 4,2 Mio. Euro ausmacht. „Realistischerweise müssen wir von einer Ausdehnung der derzeit vorgesehenen Schließtage ausgehen.“