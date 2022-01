Corona: Auch Rea Garvey sagt Österreich-Konzerte ab

Eigentlich hätte Rea Garvey heuer vier Konzerte in Wien gegeben. Eigentlich. Denn am Freitag sagte der irische Barde angesichts der pandemischen Lage seine geplanten Gigs samt und sonders ab. "Wegen der andauernden Pandemie sowie der damit verbundenen Beschränkungen oder Verbote, musste die mehrfach verschobene Rea Garvey Arena-Tournee abgesagt werden", heißt es nun vom Veranstalter Live Nation.

Betroffen ist das geplante Konzert in der Wiener Stadthalle am 5. Februar sowie die bereits mehrfach verschobenen Clubshows in der Innsbrucker Music Hall (21. Februar), im Linzer Brucknerhaus (22. Februar) sowie im Grazer Orpheum (23. Februar). Das Geld für bereits erworbene Tickets wird den Fans zurückerstattet. "Ich weiß tief in meinem Herzen, dass die graue Wolke, die momentan über uns schwebt, sich auflösen wird. Und dann werden wir tanzen, als gäbe es kein Morgen und lauter singen als je zuvor", sprach der 48-jährige Garvey seinen Fans Mut zu.