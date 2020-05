Colin Firth-Film begeistert am Lido

Das Festival in Venedig geht ins Halbfinale - und die Qualität der Filme im Hauptwettbewerb schwankt erheblich: Von angestrengten Stilübungen über flaue Komödien bis hin zu hochkarätigen Spionage-Thrillern ist alles dabei.



Der britische Star-Künstler Steve McQueen beispielsweise, der mit seiner ersten Regiearbeit "Hunger" reüssierte, fiel mit seiner neuen Arbeit "Shame" hinter die Erwartungen zurück. Zwar engagierte McQueen wieder den hervorragenden Michael Fassbender für die Rolle eines Mannes, der an Sex-Sucht leidet. Allerdings reicht Fassbenders Spiel nie an die Intensität heran, die er etwa als C. G. Jung in David Cronenbergs "A Dangerous Method" erreichte - einem Film, der ebenfalls "perverse" Sexualität verhandelte. Dieser Mangel an Dringlichkeit liegt in erster Linie an McQueens krampfhaft stilisierten Bildern, die zwar andauernd von obsessivem Begehren erzählen wollen, dabei aber völlig kraftlos und leer bleiben.



Auch der als skurrile Komödie angekündigte US-Wettbewerbsbeitrag "Dark Horse" von dem einst als Kult-Regisseur gehandelten Todd Solondz ("Happiness") bleibt bestenfalls unerheblich - und das, obwohl Granden wie Christopher Walken und Mia Farrow mit ihm Spiel sind. Auch sie können die unlustige Komödie um einen unsympathischen, selbstmitleidigen Verlierer-Typen Mitte Dreißig, den - zu Recht! - keiner leiden kann, nicht retten.