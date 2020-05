"Ciao" von Mario Testino: Urlaub in Italien - Reisen ohne zu verreisen

Den Urlaub am Meer kann man sich als Binnenstaatler heuer wohl im Corona-Tagebuch aufzeichnen. Kein Gelato am Lido, kein Dolce Vita, kein Sprizz bei Sonnenuntergang, „keine Sterne in Athen, sondern Schnaps in St. Kathrein", wie es Stefan Remmler schon 1986 zu singen wusste. Der für viele Österreicher und Österreicherinnen zur Tradition gewordene Italien-Aufenthalt fällt heuer also ins Wasser: Hallo Neusiedler See, tschüss türkisblaues Meer.

Den ausbleibenden Besuch am Sehnsuchtsort „ Bella Italia“ beweint man am besten mit dem soeben im Taschen Verlag veröffentlichten Bildband "Ciao".