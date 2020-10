Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung entschuldigt sich für Levit-Kritik

Die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung hat sich nach tagelanger Aufregung über eine Kritik am Pianisten Igor evit bei dieem und den Lesern entschuldigt. Levit sah sich vom Text herabgewürdigt, auch viele Leser teilten diese Meinung, "deswegen bitten wir um Entschuldigung", hieß es im nunmehrigen Text.

Auch viele Redakteurinnen und Redakteure des renommierten Mediums "empfinden etliche Stellen des Textes als antisemitisch - insbesondere jene, die sich über den jüdischen Künstler Levit lustig macht, weil er nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Synagoge in Hamburg auf Twitter an mehreren Tagen schrieb, wie müde er sei", hieß es. Harte Kritik hatte es auch am Begriff "Opferanspruchsideologie" gegeben, der "nach dem Wortlaut des Textes zwar auf soziale Medien allgemein bezogen sei, aber so verstanden werden könne, dass er Levit gilt".