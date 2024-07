ChatGPT macht lustigere Witze als Berufskomiker

Chatbots haben keine Emotionen - die besseren Witze haben sie womöglich trotzdem auf Lager. ChatGPT zum Beispiel könne beim Texten von Überschriften mit professionellen Satire-Schreibern mithalten, berichtet ein amerikanisches Forscher-Duo im Fachjournal "PLoS One". Und seine Witze würden als witziger empfunden als von Durchschnittsmenschen ersonnene.

Drew Gorenz und Norbert Schwarz von der University of Southern California (USC) in Los Angeles hatten ChatGPT 3.5 mit Schlagzeilen des beliebten US-Satiremagazins "The Onion" gefüttert und aufgefordert, daraus neue Schlagzeilen im Stil der Zeitschrift zu entwickeln.