Cellist, an der Musikuni gefeuert, wird von der Staatsoper entlohnt

In der Verhandlung vom 25. Februar 2020 kam es aber zu einer Äußerung, die den damaligen Staatsoperndirektor in Misskredit brachte: Dominique Meyer soll den Musiker gebeten haben, vom Recht auf ein Gerichtsverfahren Abstand zu nehmen, bis er, also Meyer, Wien in Richtung Mailand verlassen habe. Tags darauf entließ der Direktor den Cellisten, der privat auch in den Räumen der Staatsoper unterrichtet hatte. Was zur Folge hatte, dass der Musiker nicht länger Mitglied im Verein der Philharmoniker ist. Ein Aufatmen war spürbar. Nicht nur an der Musikuni, sondern auch im Staatsopernorchester (ganz besonders in der Cello-Gruppe) und bei den Philharmonikern.

Doch der Musiker vertrat die Ansicht, dass seine Äußerung kein hinreichender Entlassungsgrund sei, und klagte. Zur Absicherung sprach die Staatsoper vor genau einem Jahr – nun unter Direktor Bogdan Roščić – eine „Eventual-Nichtverlängerung des Bühnendienstvertrages“ über den 31. August 2021 hinaus aus. Denn die Befürchtung wurde wahr: Das Gericht gab dem Musiker recht. Kurz zusammengefasst: Der Cellist hätte ja bloß den einstigen Direktor, nicht aber die Staatsoper geschädigt.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, denn die Staatsoper ging, auch in Sorge um die Reputation, in Berufung. Aber trotzdem kam es (einstweilen) zu einer Wieder- und Weiterbeschäftigung, weil das Arbeitsrecht dies so vorsieht: Der Musiker erhielt die offenen Bezüge seit der Entlassung nachbezahlt und erhält Monat für Monat sein Grundgehalt. Auch wenn er weiterhin vom Dienst freigestellt ist.

Ihr Tratschpartner ist ein wenig verdutzt. Denn das Gericht beschäftigt sich weiterhin mit Formalfragen, geht aber dem eigentlichen Motiv für die Entlassung nicht auf den Grund. Die Philharmoniker haben das Kapitel mit einem klaren Statement entschieden: Auch wenn der Cellist derzeit Mitglied des Staatsopernorchesters ist, besteht kein Anspruch auf Wiederaufnahme.