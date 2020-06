Casting-Shows: X-Factor startet Samstag

Auch das Fernsehen unterliegt im dritten Jahrtausend einem Klimawandel. So gedeihen auf dem immer dürrer werdenden Boden der Unterhaltung die Casting-Shows.

Den Anfang für diesen Herbst macht jedenfalls Vox. Und zwar mit der dritten Staffel von " X-Factor". Am Samstag startet das Format, das für sich Anspruch nehmen will, die Niveauvollste aller Musikshows zu sein, um 20.15 Uhr. Allerdings auf RTL, um am Sonntag dann zu Vox (Beginnzeit ebenfalls 20.15 Uhr) zu übersiedeln.

In der Jury sitzen diesmal Pop-Lady Sarah Connor, Technostar H. P. Baxxter, "Guano Apes"-Frontfrau Sandra Nasic und der Produzent Moses Pelham. Der Modus der Show wurde leicht adaptiert. Neben Solisten, Duos und Gesangsgruppen dürfen heuer erstmals auch Bands um den Sieg und den Preis eines Plattenvertrags bei Sony auf der Bühne erscheinen.

Bis zu den Live-Shows müssen die Musiker drei Phasen überstehen. Erst warten die klassischen Castings, dann ein sogenanntes Bootcamp, ehe die Juroren mit den Top 6 jeder Kategorie in die Jury-Häuser ziehen. Dort werden die zwölf Finalisten ermittelt.