"Carmen" an der Volksoper: "Das Publikum will sie sterben sehen“

Dem Publikum ist Katia Ledoux nicht nur, aber insbesondere mit einem denkwürdigen Auftritt im Februar 2023 präsent geworden, als sie in „Orpheus in der Unterwelt“ nach der Erkrankung eines Tenors auch dessen Rolle sang, was weltweit in den Medien Widerhall fand.

Eine Fehlprognose: Am kommenden Samstag singt Ledoux an der Volksoper Wien die Carmen in einer Inszenierung von Lotte de Beer . Obwohl sie nach den Erfahrungen an den Musikunis „nie, nie mehr“ in Wien auftreten wollte, ist sie Teil des Volksopern-Ensembles. Und darüber „wahnsinnig glücklich“, ebenso wie über das einzigartige Volksopern-Publikum: „Es gibt auf der ganzen Welt kein vielfältigeres und offeneres.“

Mit sechs Jahren ist Katia Ledoux aus Paris nach Wien gekommen. Da wusste sie schon, dass sie Opernsängerin werden wollte. Sie kam aus keiner musikalischen Familie – aber erhielt alle Unterstützung, die man sich wünschen kann. Auch, als sie später von der Musikuni flog, weil sie nicht Noten lesen konnte, und beim Vorsingen an einer anderen Uni gesagt bekam, sie werde nie Opernsängerin werden.

Das Werk hat für Sie große persönliche Bedeutung, stimmt’s? „Carmen“ war der Grund, weshalb ich Opernsängerin geworden bin. Meine Mama hat tatsächlich das Video gefunden, in dem ich mit drei Jahren vor dem Fernseher stehe und fasziniert bin von dieser Musik, von dieser Frau, von dieser Geschichte. Das ist das Alter, in dem Kinder Interessen, Obsessionen entwickeln! Bei mir war das genau zum richtigen Zeitpunkt die „Carmen“, und das ist bis heute geblieben. Macht es das dann nicht schwerer, die Rolle auf die Bühne zu bringen – mit all den Gefühlen, die Sie ihr entgegenbringen? Das ist für mich ein Riesending. Aber ich glaube, es macht es einfacher, weil ich mich wirklich mein ganzes Leben lang mit dem Material beschäftigt habe. Ich weiß nicht, wie viele Vorstellungen von „Carmen“ ich gesehen habe! Ich hatte am Anfang der Produktion Angst, dass ich ein zu fixes Bild davon habe. Normalerweise gehe ich gerne in eine erste Probe als weiße Fläche, damit die Regisseurin und der Dirigent einfach arbeiten können. Aber gerade „Carmen“ ist eine Oper, die so viele Interpretationsmöglichkeiten bietet – das macht es letztlich einfacher.

Die Oper stellt aber ja auch Interpretationsherausforderungen: Hier herrscht größte Klischeegefahr. Und es stecken eigentlich sehr heutige Geschichten – soziale Verhältnisse, Machtverhältnisse – im Libretto, die gern mit den Hits überspielt werden. Es gibt genug Opern, bei denen man als Mensch von heute wirklich Schwierigkeiten mit dem Libretto haben muss. Aber in „Carmen“ ist einfach alles drin. Das ist ja das Geniale von Bizet – und wohl der Grund, warum die Oper anfangs so katastrophal unterging. „Carmen“ hat überhaupt keinen Erfolg gehabt! Sie birgt Kritik an sehr vielen Sachen, die in unserer Gesellschaft immer noch sehr problematisch sind. Welche? Dieser Frau wird in vier Akten das Leben ausgesaugt. Ihre anfängliche Spielfreude macht diesen Untergang noch so viel schlimmer. Der Frau, die so sehr das Leben und die Liebe liebt, nimmt dieser Typ einfach alles weg! Am Schluss auch das Leben. Es muss, wie so oft in der Oper, eine Frau sterben, um eine Story zu erzählen. Ja, das ist ein Thema, über das wir auch mit Lotte sehr viel gesprochen haben, das sie auch sehr stark beschäftigt. Aber für mich fühlt es sich ein bisschen anders an – endlich darf ein Mezzo sterben, das dürfen sonst nur Sopranistinnen! (lacht) Das ist für Mezzos schon eine wahnsinnig wichtige Rolle. Endlich mal Primadonna zu sein! Bizet hat die tiefere Stimme sicher auch ausgewählt, weil Soprane sehr mit Adel assoziiert sind. Carmen ist aus der Arbeiterschicht, aus dem Volk. Und es hat auch etwas mit Erotik zu tun.

Info zur Premiere „Carmen“ an der Volksoper

Die erste Premiere der Saison an der Volksoper gilt der Hitoper von Georges Bizet: „Carmen“ ist ab 21. September zu sehen. Die Titelrolle singt Katia Ledoux, Hausherrin Lotte de Beer inszeniert, am Pult steht Musikchef Ben Glassberg. Umbesetzung

Aufgrund einer Erkrankung wird Tomislav Mužek anstelle von Nikolai Schukoff die Partie des Don José singen und auch alle weiteren Vorstellungen übernehmen. „Sprache und Gewalt“

Zum Generalthema der Oper verfasst Ledoux ein künstlerisches Manifest, das am 30. September (19.30 Uhr) im Foyer der Volksoper präsentiert wird. Danach Diskussion mit u. a. de Lotte Beer.

Wie ist denn nun Ihre „Carmen“? Ich bin überzeugt, dass wir es aus den Klischees heraus geschafft haben. Lotte erzählt eine Geschichte, in der Carmen selber realisiert, dass sie im Theater ist, dass sie eine Opernfigur ist, die versucht, der Tradition, dass Frauen in der Oper immer sterben müssen, zu entkommen. Spoiler: Das funktioniert nicht. Sie realisiert mehr und mehr, dass sie eigentlich gar keine Macht hat. Das Opernpublikum will sie einfach sterben sehen. Das letzte Duett zerreißt einem das Herz. Ist da etwas verändert oder dazukomponiert, wie zuletzt bei „La Rondine“? Nein! Wir haben die Oper genommen, so wie sie ist. Es ist aber eben Theater im Theater. Wie verändern sich da die anderen Rollen? Ich habe bei „Carmen“ immer Sorge, dass das Publikum am Schluss Mitleid mit Don José hat. So nach dem Motto: Ach, der Arme, er hat sie ja so geliebt und sie hat ihn einfach nicht gewollt. Wenn das herauskäme, hätten wir sehr viel falsch gemacht. Don José verkörpert ja im Grunde genommen diesen durchschnittlichen, unscheinbaren Typen, der kein Nein akzeptieren kann, sich immer mehr in einen Wahn hineinsteigert und die Frau schließlich ermordet. Femizid ist ein gesellschaftliches Problem und kommt auch heute noch viel zu oft vor. Eine Story, die bedrückend oft real wird. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und hat auch damit zu tun, wie sich in unserer Gesellschaft Männlichkeit darstellt. Da ist es besonders spannend, welche unterschiedlichen Männertypen Bizet schon im 19. Jahrhundert entwarf! Das ist so modern, als wäre es für unsere Zeit geschrieben.

© Barbara Pálffy / Volksoper Wien