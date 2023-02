Volksoper: Sängerin sprang für Tenor ein - und sang beide Rollen

Eine ungewöhnliche Rettungsaktion für eine Aufführung von "Orpheus in der Unterwelt" hat es an der Wiener Volksoper gegeben: Die Mezzosopranistin Katia Ledoux, die die Venus singt (af dem Artikelfoto in weiß links vorne), hat am Mittwochabend kurzfristig auch den Tenorpart des Orpheus übernommen und beide Rollen gesungen, da kein Ersatz für ihren kranken Bühnenkollegen gefunden werden konnte.

Als sie auf die Bühne ging, hielt sie sich selbst für "völlig verrückt", schreibt sie. "Was zum Teufel tue ich?" Sie habe "Alpträume gehabt, die sich um vieles weniger schrecklich angefühlt hätten." Das Publikum dankte aber mit tosendem Applaus.

Ledoux danke insbesondere der Souffleuse Rita Oberparleiter, die ihr nicht nur den Text zuflüsterte, sondern auch die szenischen Vorgaben der Rolle vorspielte.

Wie das im Vorfeld und am Abend selbst ablief, beschreibt sie hier auf Instagram: