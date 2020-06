Cannes: Jubel um Haneke-Film

Ich habe in über hundert Filmen mitgespielt", sagt Jean-Louis Trintignant auf der Pressekonferenz in Cannes: "Aber dieser Film von Michael Haneke ist der erste, in dem ich mir gerne selbst zusehe. Ich weiß, das klingt seltsam, aber es ist die volle Wahrheit." Man glaubt es ihm gerne, dem großen alten Mann des französischen Kinos. Sein Spiel in "Amour", Michael Hanekes wunderbarer Liebesstudie eines alten Musiker-Ehepaares, ist von großer Klarheit und bewundernswerter Hingabe. Als Ehemann einer Frau, die nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt ist und völlig von ihm abhängig wird, macht Trintignant eine große Liebe im Angesicht des Verfalls fühlbar. Auch seine Schauspielpartnerin, die zartgesichtige Emmanuelle Riva (" Hiroshima, Mon Amour"), garantiert mit ihrer nuancierten, unsentimentalen Darstellung die starke Strahlkraft von Hanekes implodierendem Drama. "Ab einem gewissen Alter muss man sich damit abfinden, dass Menschen, die einem nahestehen, leiden und sterben", erklärt Haneke sein Interesse an dem Thema: "Das ist eine schwierige Erfahrung, die ich selbst auch in meiner Familie gemacht habe."