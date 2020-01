Camo & Krooked treffen Christian Kolonovits: Clubmusik mit Notenschlüssel

Ein mögliches Scheitern stand aber nie zur Debatte. „Nachdem ich die Tracks von Camo & Krooked gehört hatte, war mir klar, dass das funktionieren kann. Der Drum and Bass der beiden ist von Natur aus orchestral. Das hat die Arbeit erleichtert“, resümiert der 67-Jährige. Trotzdem sei es schwierig gewesen, Kompromisse zu finden und Entscheidungen zu treffen: Wer übernimmt in welcher Situation die Führung – eher die elektronischen Parts oder das Orchester? Bei dieser Frage habe man sich oft „gegenseitig auf die Palme gebracht“, erzählt Markus Wagner alias Krooked.

Gemeinsam mit Camo, seit zwölf Jahren sein musikalischer Weggefährte, hat er sich lange Zeit im Studio den Kopf zerbrochen. Alles wurde bis ins kleinste Detail analysiert: Welche Sounds sind unverzichtbar und wichtig für den Wiedererkennungswert; welche müssen in den Arrangements elektronisch bleiben; welche überlassen sie Kolonovits zur Interpretation? „Wir haben dann die von uns ausgewählten Lieder für dieses Projekt noch einmal in ihre Einzelbestandteile zerlegt, um die Essenz herauszufiltern, um Platz für das Orchester zu schaffen. Es soll ja kein Nebeneinander, sondern eine Zusammenführung zweier unterschiedlicher Welten sein, die eine Symbiose eingehen“, sagt Camo.

Mittlerweile ist man längst an einen Punkt angekommen, an dem alle sehr zufrieden sind. Dabei hat auch Steve Reich geholfen. Der New Yorker Komponist gilt als Erfinder der Minimal Music. In dieser hat man einen Link gefunden, was das Zusammenspiel zwischen einem Orchester und Drum and Bass ausmachen kann.

Die letzten Proben für die beiden Shows im Konzerthaus finden gerade im Großen Sendesaal des Radiokulturhaus statt. In Summe gilt es, 22 Nummern umzusetzen, die richtige Chemie zwischen zwei so unterschiedlichen Klangkörpern zu finden.

Dafür setzt man auf die Qualität und den Spielwitz des Max Steiner Orchestra. Diese Musiker sind es auch gewohnt, live mit In-Ear-Kopfhörern zu spielen und sich von gleich zwei Dirigenten führen zu lassen. „Der eine ist der rhythmische Dirigent, das ist unser Sequenzer, also unser Computer, der das Metronom, den Click für alle 80 Musiker auf der Bühne liefert. Aber der wahre Dirigent ist natürlich der Christian“, sagt Krooked, der mit Camo ins Orchester eingebunden ist: „Wir sind das elektronische Herz.“

Info: Der erste Termin (1. Februar, 20.30 Uhr) im Wiener Konzerthaus ist bereits ausverkauft, für 2. Februar gibt es Restkarten. FM4 überträgt das erste Konzert live. Eine Doku über das Projekt „ Red Bull Symphonic“ wird Ende Februar auf Red Bull TV veröffentlicht.