Trauer am Burgtheater: Achim Benning ist tot. 1935 als Sohn eines Ingenieurs in Magdeburg geboren, verbrachte Benning seine Jugend in Braunschweig. Von 1955 bis 1960 studierte er in M├╝nchen und Wien Germanistik, Geschichte und Philosophie und absolvierte gleichzeitig das Max Reinhardt Seminar. Er war auf Direktor Gerhard Klingenberg an die Spitze der Burg gefolgt und f├╝hrte unter seinem streitbaren Nachfolger Claus Peymann weiter Regie am Burgtheater. Zuletzt blieb er dem Theater eher fern: Den Auff├╝hrungen von Martin Kusej blieb er aus privaten Gr├╝nden fern, wie er zu seinem 85. Geburtstag bekannte.