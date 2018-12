Burgtheater-Premiere: Weihnachtskatastrophen machen niemals Pause

Barbara Frey inszeniert diese Komödie sehr liebevoll, lässt auch heftigen Slapstick zu, lässt sich aber immer auch sehr viel Zeit. Vielleicht zu viel Zeit. Vor allem nach der Pause wird es dann manchmal sehr getragen und mit Bedeutung genährt.

Die Darsteller spielen ohne Ausnahme großartig. Michael Maertens ist als Verlierertyp so entzückend, dass man ihn in den Arm nehmen will, wenn ihm sein Puppentheater zusammenbricht. Falk Rockstroh ist ein herrlicher alter englischer Ex-Wachmann, der versucht, Zackigkeit in die Veranstaltung zu bringen. Dörte Lyssewksi spielt mit wilden Locken und viel Einsatz eine junge Frau, die sich nicht entscheiden kann, ob sie jetzt Sex will oder doch nicht.