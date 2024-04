Burgtheater: Die Pläne des neuen Direktors Stefan Bachmann

Zwei Regisseurinnen eröffnen: Karin Henkel inszeniert "Hamlet" am Burgtheater, die Schwedin Therese Willstedt Virginia Woolfs "Orlando" am Akademietheater. Als Festwochen-Koproduktion bringt Milo Rau Jelineks "Burgtheater" an das titelgebende Haus.

Jelineks Stück, das anhand der Schauspielerdynastie Wessely/Hörbiger die österreichische Mitschuld am Nationalsozialismus thematisiert, wurde anlässlich seiner Uraufführung 1985 in Bonn skandalisiert. Ein einziges Mal gab seither die Autorin in Österreich eine Ausführungsgenehmigung: 2005 für die Österreichische Erstaufführung durch das Grazer Theater im Bahnhof. Nun habe der Schweizer Festwochenintendant "exklusiv" die Rechte erhalten, hieß es zu diesem prognostizierbaren Höhepunkt der Saison 2024/25, in der mit der Dramatisierung des Romans "Holzfällen" von Thomas Bernhard in einem Abend der Musicbanda Franui ein weiterer einstiger Kulturskandal aufgearbeitet wird.