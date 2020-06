Burgtheater: Der Herr Direktor engagiert seine Partnerin

Es gibt ein paar Personalia aus dem Burgtheater zu vermelden. Zum Beispiel: Till Firit, mit dem neuen Direktor Martin Kušej im Herbst 2019 vom Residenztheater München nach Wien gewechselt, verlässt das Ensemble. Öfter als ein dutzend Mal wird man ihn in der vergangenen Saison nicht auf der Bühne gesehen haben: nur in Kušejs „Der nackte Wahnsinn“, einer für Wien adaptierten Resi-Produktion, und in Kušejs „Hermannsschlacht“. Firit spielt nun den Kommissar Rainer Witt in der ARD-Fernsehserie „Der Usedom Krimi“.

Neu im Ensemble hingegen ist der Vorarlberger Lukas Haas. Er hat das Reinhardt-Seminar abgeschlossen – und spielte bereits in Kušejs „Hermannsschlacht“ mit.

Neu im Ensemble ist nun auch Sophie von Kessel, 2008 und 2009 die Buhlschaft des Salzburger Jedermanns und zuletzt am Resi verpflichtet. Die Diplomatentochter, 1968 in Mexiko geboren, spielte an der Burg in Kušejs „Der nackte Wahnsinn“ als Gast mit. Premiere war zu Silvester.

Die Pikanterie: Kušej hat seine Lebenspartnerin verpflichtet.