Buntes Porträt einer Unterwelt, wie es sie heute nicht mehr gibt

Es geht nicht um Pornografie. Zumindest nicht vordergründig. Vielmehr ist das, was Clemens Marschall in seinem neuen Buch „Edition Privat – Claudias und Rudis Wien intim“ zeigt, ein Blick auf eine Subkultur, auf ein Stück von Wien, das es so längst nicht mehr gibt.

Claudia und Rudi betrieben von den 1990ern bis 2010 eine der führenden Pornofilmproduktionsfirmen Österreichs – die Edition Privat. Heute lebt das Paar zurückgezogen am Stadtrand von Wien. Für Clemens Marschall (Golden Days before they End, Rokko’s Adventures) hat es erstmals seine Fotoarchive geöffnet und erzählt aus seinem bizarren Nähkästchen.