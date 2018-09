„Rokko's Adventures“: Torkelnd durch ein anderes Wien

Betrunkene Träume

Der Vierteiler, eine Koproduktion mit dem ORF und Superfilm, ist ein Experiment. Es fühlt sich an wie der Traum eines Betrunkenen, der tief hinein führt in ein anderes Wien. Trotzdem ist „Rokkos Adventures“ kein Sozial-Voyeurismus. Jeder darf sein, wie er ist und jeder bekommt Zeit, auszureden. Das Erzählte ist mitunter verstörend, aber: „Es gibt ja so viel, das Spaß macht, was die meisten Menschen nicht kennen lernen wollen, weil ihnen die Normalität genügt“, wie Rokkos Freund, DJ Restposten, in Episode Drei erklärt.

Rokko’s Adventueres, ab 18. September immer Dienstags um 23.25 Uhr auf ORFeins. Public Viewings ebenfalls Dienstags ab 18. September um 21.00 Uhr im Einbaumöbel, Wien.