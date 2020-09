Bundestheater: Nach Eklat um Axel Spörl ist Petra Höfinger Favoritin

Anfang Mai, wenige Tage nach seinem Dienstantritt, wurde Spörl entlassen. In der Folge musste die Alleingeschäftsführung der Bundestheater-Servicegesellschaft „Art for Art“ nochmals ausgeschrieben werden.

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gibt am Dienstag, 8. September, ihre Wahl bekannt. Die ehemalige Postbus-Managerin Petra Höfinger, bereits beim ersten Mal auf dem Dreiervorschlag, gilt als Favoritin. Sie wurde 1969 in Wien geboren. Die Servicegesellschaft "Art for Art" umfasst unter anderem die Bühnenbild- und Kostümwerkstätten im Arsenal. Josef Kirchberger, der bisherige Geschäftsführer, geht in Pension.