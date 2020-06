Bundestheater haben Stresstest bestanden

Ins Burgtheater kamen im Vergleichszeitraum 399.986 Menschen; das entspricht einer Sitzplatzauslastung von 82,56 Prozent (ohne die Spielstätten Kasino und Vestibül). Für die Volksoper konnten sich in der Spielzeit 2010/’11 insgesamt 303.341 Leute begeistern; das ergibt eine Sitzplatzauslastung von 81,13 Prozent (inklusive der Veranstaltungen im Foyer).

Total führt das zu Karten-Einnahmen in Höhe von 44,726 Millionen Euro. Zählt man die Basisabgeltung (144,4 Mio. Euro), die laut Bundestheater-Holding-Chef Georg Springer "nicht mehr zur Diskussion steht", sowie Sponsoring und sonstige Erlöse dazu, beläuft sich das ertragsseitige Budget auf 229,3 Millionen Euro. Dem stehen Personalkosten in Höhe von 165,9 Millionen Euro gegenüber. Was die einzelnen Häuser betrifft, so bilanziert man finanziell dank Auflösung von Rücklagen und Gewinnvorträgen zwischen leicht positiv und leicht negativ. Noch ein Trend lässt sich ablesen: Sponsoring ist weiter rückläufig.