Bundestheater: Axel Spörl hat seinen Rücktritt erklärt

Axel Spörl hatte erst am 4. Mai seinen neuen Posten als Geschäftsführer der "Art for Art"-Servicegesellschaft angetreten - nun hat er seinen Rücktritt erklärt. Der KURIER berichtete über Ungereimtheiten in dessen Lebenslauf. Und der "Plagiatsjäger" Stefan Weber konnte trotz ausführlicher Recherche die Dissertation von Spörl nicht finden. Den Beweis für die Existenz der Dissertation blieb Spörl, der angab, 1996 in Würzburg promoviert worden zu sein, bisher schuldig.