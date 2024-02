Bundesmuseen verbuchten 2023 neuen Rekord an Besuchen

Eine Steigerung von 6 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019, Erholung beim touristischen Publikum aus dem EU-Raum, aber noch keine vollständige Rückkehr zu alter Stärke bei Gästen aus Übersee: Das sind einige Eckpunkte der Besucherstatistik der Österreichischen Bundesmuseen, die am Freitag vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) veröffentlicht wurde. Insgesamt freut man sich über einen neuen Rekord, der erstmals die Marke von 7 Millionen Besuchen überschreitet.

Im Detail verteilen sich die Zuwächse aber höchst unterschiedlich: Ein Zuwachs in den musealen Bereichen der Österreichischen Nationalbibliothek um 163 Prozent (273.969 auf 722.300) erklärt sich teilweise daraus, dass der Prunksaal im 2. Halbjahr 2022 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war. Das Museum für Angewandte Kunst (MAK) sowie das mumok haben zwar Zuwächse gegenüber 2022 in der Statistik stehen (plus 18,63 bzw. plus 8,12), bleiben aber unter dem Niveal des Vor-Corona-Jahres 2019. Im MAK beträgt dieses Minus fast 22 Prozent, im mumok fast 24 Prozent.