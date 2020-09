"Bürgerliches Trauerspiel" im Werk X

Das Schauspiel auf der fast leer geräumten Bühne im Werk X beginnt verhalten, verständlich, denn nach der Corona-Zwangspause muss sich das Aktionstheater Ensemble auch erst einmal warmlaufen, auf Touren bringen. Das Stück hätte nämlich bereits im Mai uraufgeführt werden sollen: Der Lockdown und Covid-19 haben die Premiere aber immer wieder nach hinten verschoben. Das wiederum hat dazu geführt, dass der Inhalt nach und nach der „neuen Normalität“ (Sebastian Kurz) angepasst werden musste.

Das Stück nennt sich aber weiterhin „Bürgerliches Trauerspiel“ und ist nach der Uraufführung in Bregenz Anfang September nun auch in Wien zu sehen. Premiere war am Dienstagabend. Die Texte hat Martin Gruber - wie gewohnt - mit den Schauspielern erarbeitet: Das ist eine seit Jahren sehr fruchtbare Zusammenarbeit - ein verlässlicher Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen.

Wann beginnt das Leben? Diese Frage stellt Regisseur Martin Gruber in den Mittelpunkt des rund 70 Minuten dauernden Theaterabends. Dabei lässt er das wieder stark aufspielende Ensemble (Michaela Bilgeri, Horst Heiß, Thomas Kolle, Benjamin Vanyek) über das bürgerliche Leben in Zeiten der Pandemie nachdenken. Die Krise wurde thematisch in die kritische Auseinandersetzung mit dem Bürgertum integriert, was durchaus als Glücksfall und Brandbeschleuniger wirkte. Denn in Ausnahmesituationen werden Bruchstellen in der Gesellschaft eben klarer sichtbar.