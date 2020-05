Er hat der Oper ein Gesicht gegeben

1960 holte ihn Karajan erstmals an die Wiener Staatsoper – ein Haus, dem Schneider-Siemssen zeitlebens treu bleiben sollte. Als Bühnenbildner aber auch als Ausstattungsleiter der Österreichischen Bundestheater. Eine Funktion die Schneider-Siemssen von 1962 bis 1986 innehaben sollte.

Doch auch Karajan blieb er treu. Ab 1965 prägte er mit dem Maestro die Festspiele in Salzburg zu Ostern und im Sommer; an die 30 Bühnenbilder schuf er allein für Karajan. Sein zweiter, künstlerischer Lebensmensch hieß Otto Schenk, für den er in Wien, an der New Yorker MET und an anderen Häusern an die 60 Mal als Ausstatter tätig war.

Auch den Wiener Opernball setzte Schneider-Siemssen in den Jahren 1994 und 1995 mit seinem ausgeklügelten Lichtdesign in Szene. Unvergessen auch jene Bilder, die er etwa für die Welten eines Richard Wagner oder (auf dem Theater) eines Ödön von Horváth fand. Schneider-Siemssen gab der Oper stets ein Gesicht. Mit seinem Tod hat die Oper eines ihrer wichtigsten Gesichter verloren.