Liest das wer? Immer weniger Buchkäufer, immer teurere Bücher

Ebenso die Anzahl der Neuerscheinungen: Gab es 2014 in Deutschland – natürlich das beherrschende Land am deutschsprachigen Buchmarkt – noch mehr als 87.000 Neuerscheinungen, waren es 2023 nur noch 67.500. Und, das ist eigentlich das Alarmsignal: Im selben Zeitraum ist die Zahl jener, die Bücher kaufen, um mehrere Millionen Menschen gesunken. 2012 kauften nach Angaben der Zeit knapp 37 Millionen Menschen in Deutschland Bücher. 2023 waren es nur noch 25 Millionen.

Gefühle im Kopf

All das gilt im Prinzip auch für Österreich (hier ist noch die vergleichsweise höhere Mehrwertsteuer auf Bücher ein Problem). Kein Wunder, dass die Verlage dort, wo Geld zu machen ist, hingreifen: Die Belletristik erlebt derzeit einen Aufschwung. Nicht aber dank herkömmlicher Literatur, sondern dank des derzeitigen In-Genres New Adult. Das sind Bücher aus dem Romantik- und Fantasy-Bereich, die sich niederschwellig an die Leserinnen richten – und nicht zuletzt in Hinblick auf TikTok-Vermarktung auf ihren emotionalen Gehalt hin optimiert werden: Hier dient Literatur dem schnellen Gefühl. Rechnet man dieses boomende Segment auch noch heraus, schrumpft das Publikum jener, die Literatur im engeren Sinne lesen, noch weiter.