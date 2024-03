Booktok und die Macht der Lesenden

Romantasy

In der haben Booktokerinnen (es gibt praktisch nur weibliche) Rezensionen geschrieben. Die Vorauswahl der Bücher hat die Redaktion getroffen – um einem Kritikpunkt, der Influencer grundsätzlich betrifft, zuvorzukommen: möglicher versteckter Werbung durch Deals mit Herstellern.

Außerdem erzählen die TikTok-Buchfans in „Celebrating Book Love“, das ab sofort bei Thalia aufliegt und der April-Ausgabe von Buchkultur beigelegt wird, über das, was sie machen und zeigen – auch ein gern gesehenes Booktok-Feature – ihre Bücherregale. Bianca Movileanu ist eine der Booktokerinnen, die in diesem Magazin zu finden sind. Für manche Booktok-Kolleginnen mag der Umstieg von der Handykamera zur Schriftlichkeit eine Herausforderung gewesen sein. Nicht für sie: die 27-jährige Grazerin schreibt selbst Bücher, die sie dann auf Booktok bewirbt. Sie hat die Community 2022 für sich entdeckt, als sie ihr erstes Buch geschrieben hat. „Man spricht auf Booktok mit anderen Lesenden auf Augenhöhe, findet ganz schnell ,seine’ Leute mit den gleichen Interessen. Das sind Videos, die nahbar sind, wo vielleicht jemand im Bademantel vor seinem Bücherregal steht. Wo man sich mit den Personen verbunden fühlt“, erklärt sie. Max Freudenschuß ergänzt: „Es geht nicht um eine Kritikerinstanz, sondern um einen Austausch: Was löst das Buch in mir aus, welche Gefühle habe ich, woran erinnert es mich, was hat es mit meinem Leben zu tun.“

In der Booktok-Gemeinschaft spielt die haptische Ausstattung von Büchern eine große Rolle. Und es sind einzelne Genres, die besonders beliebt sind. New Adult Literatur – sie erzählt Geschichten von Protagonisten zwischen 18 und 29 Jahren – , Liebesromane, Fantasy oder die Mischung aus beiden letzteren: Romantasy.

Tiktok will jetzt auch Bücher verlegen: Markteintritt eines Riesen