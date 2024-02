Williams’ Tierleben

Die Story, grob umrissen: Eine junge Frau flieht in den Süden der USA vor ihrem Vater, einem fanatischen Prediger. (Er hat Sprüche wie diesen auf Lager: „Lieben ist eine gute Vorbereitung fürs Sterben.“) Kate kellnert, macht allerhand Bekanntschaften. Sie geht sporadisch aufs College, wird schwanger, trifft einen Mann, heiratet ihn und haust mit ihm in einem Wohnwagen im Wald. (Er weiß, dass das Kind nicht von ihm ist.) Irgendwann hat er einen Unfall mit seinem klapprigen Jaguar, an dem er gern herumschraubt. Indes taucht der Prediger-Dad erneut auf, scheint alles, was Kate beginnt, zerstören zu wollen. Ist das nun Gegenwart oder Erinnerung? Die Zeitsprünge sind oft schwer nachvollziehbar. Wird Kate sich dem manipulativen Vater entziehen können? Oder am Ende wieder in ihrem Kinderzimmer landen?