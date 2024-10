Wenn Sibylle Berg mitmacht, hilft Beten doch

Subversiv sind sie auf jeden Fall. Eine berückende Mischung aus ein bisserl böse und stellenweise wunderschön. „Noch ein AI-Gedicht (auch wieder nur von mir)“ etwa handelt von den letzten Sekunden vor dem Sterben – denkt man da an die große Liebe? An warme Wiesen? Oder doch an irgendwas mit Internet? Schön heimatkritisch ist das Schweiz-Spottlied „Ein Schweiz-Gedicht (Es beinhaltet eine Katastrophe)“. Beinahe tröstlich hingegen ist „Ein Gedicht vom Tod (von ihm geschrieben)“, das mit fast liebevollen Zeilen endet: „Ein Dasein ist eh viel zu lange. Warum seid ihr denn bloß so bange?“