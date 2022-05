Sibylle Bergs Zukunft: Diesmal klappt es, die Welt zu retten

„RCE“ bedeutet Remote Code Execution, so können Hacker in Computersysteme eindringen und sie komplett übernehmen. In Sibylle Bergs Dystopie haben viele – sogar Wirtschaftsanwälte – ihren Job verloren, denn alles wird digitalisiert, Algorithmen bringen höheren Gewinn.

Dementsprechend gibt es Computerdeutsch. Hinten im Buch werden Wörter erklärt, allerdings könnte es nach einem Viertel Roman geschehen, dass Lesen als zu anstrengend empfunden wird.

Alles zielt darauf ab, ob es fünf junge Leute schaffen, die Welt zu retten. Bei den Banken setzen sie an. Der Neubeginn wird gelingen. Keine Milliardäre mehr und gleiche Chancen für alle. Und? Der Roman ist zu Ende.

Ein früherer Versuch scheiterte: Man hatte Aufnahmen der Überwachungskameras mit dazugehörigen Infos über jeden Bürger auf die Werbebildschirme der Stadt übertragen. Alles wurde öffentlich, das Sexualverhalten, die Kreditwürdigkeit ...

Es gab kein Entsetzen Wissen wollten die Leut’, ob man sich die Übertragung auch daheim anschauen kann.

Sibylle Berg:

„RCE“

Kiepenheuer

& Witsch Verlag.

704 Seiten.

26,95 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern