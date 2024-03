Vigdis Hjorth: Wem die Wahrheit gehört

Ein ziemlich hartes Buch war das: In ihrem ersten auf Deutsch veröffentlichten Roman „Die Wahrheiten meiner Mutter“ erzählte die Norwegerin Vigdis Hjorth davon, wie es ist, wenn einen die eigene Mutter vergessen will. Nun ist ein früherer Roman dieser außergewöhnlichen Schriftstellerin, die 2023 für den Booker Prize nominiert war, zu entdecken: Auch in „Ein falsches Wort“ geht es um die Abgründe der Gesellschaftsform Familie.