„Seien Sie meine Erlöserin vom falschen Leben!“, flehte er die zwanzigjährige Katia Pringsheim an und man versteht, dass die Millionärstochter zu diesem merkwürdigen jungen Mann zunächst keinen Draht fand. Zumal er wiederum keinen Draht zu einer Welt hatte, die sie faszinierte: der Mathematik. Mit Vater Pringsheim, einem Mathematikprofessor, entspann sich gar ein Disput um den für den jungen „Tommy“ so wichtigen Philosophen Schopenhauer, der die Mathematik als solches ablehnte, was für den Mehrfach-Sitzenbleiber Thomas Mann eine Genugtuung, für den künftigen Schwiegervater eine Provokation war.

Heinrich Breloer beschreibt in der Romanbiografie „Ein tadelloses Glück“ die frühen Jahre Thomas Manns und sein letztlich erfolgreiches Werben um die junge Kaufmannstochter Katia, die ihm seine Entfaltung als Schriftsteller ermöglichte.

Breloer hat sich vor allem als Regisseur einen Namen gemacht, unter anderem 2008 mit der Roman-Verfilmung „Die Buddenbrooks“ sowie 2001 mit dem TV-Mehrteiler „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“. In Sachen Recherche kann man diesem faktengestützten Roman nichts vorwerfen. Die Ausführung allerdings ist stellenweise zu schlicht geraten. Die vielen Hinweise darauf, dass der vor allem an Männern interessierte Autor Gefallen an Katia gefunden habe, weil sie so burschikos gewesen sein soll, wirken nach Küchenpsychologie, Nebenfiguren wie der gütige Hausdiener Ignaz wiederum betulich und unnötig: Die Figur Thomas Mann allein wäre spannend genug.