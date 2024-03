Statt einer Ausbildung bekam er Polizeischutz

New Orleans im September 1960: Ein kleines Mädchen mit Schleife im Haar lächelt tapfer in die Kamera. Nicht auf allen Fotos sieht man, was rund um sie passiert. Sicherheitsbeamte müssen die Sechsjährige vor einer wütenden Meute Erwachsener schützen, die sie beschimpfen, bedrängen, bespucken und mit Gegenständen bewerfen. In der Schule sitzt Ruby dann allein im Klassenzimmer. Die Mütter haben ihre Kinder aus der Klasse genommen – aus Protest gegen Rubys Anwesenheit. Denn Ruby ist nicht weiß.