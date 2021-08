"Es wird immer Leute geben, die träumen“: Autorin von „Little People, Big Dreams“ im Interview

Diese Geschichte begann vor zehn Jahren in einem Buchgeschäft in Barcelona. Maria Isabel Sánchez Vegara suchte ein Geschenk für ihre beiden Nichten. „Aber ich sah, dass es keine Kinderbücher über Frauen gab, die Tolles geleistet haben“, erzählt die Autorin. „Meistens ging es um Helden. Daneben gab es noch Prinzessinnen und Hexen, also nicht gerade jene Art von Vorbildern, die man für sehr inspirierend hält. Also dachte ich: Warum schreibst du nicht einfach selbst eines?“

2012 veröffentlichte sie es im Eigenverlag, zwei Jahre später startete sie damit die Serie „Little People, Big Dreams“ – mit Modeschöpferin Coco Chanel. „Ich dachte: Wen hätte ich gern getroffen, als ich ein kleines Mädchen war?“ sagt Sánchez Vegara. „Damals las ich gerade eine Biografie über Coco Chanel. Sie war eine Referenz dafür, was unabhängige Frauen leisten können, und die erste, die Hosen trug und die Frauen vom Korsett befreite.“