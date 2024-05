Sebastian Fitzek: „Elternabend? Ich mach einen Thriller draus“

In der Modegeschichte heißt es, je karger die Zeiten, desto opulenter die Röcke. In der Populärliteratur sucht man offenbar keinen Kontrapunkt zum Weltgeschehen. Die Zeiten mögen herausfordernd sein, die Leute wollen noch mehr Horror, Fitzek-Horror. Am 23. Oktober 2024 erscheint „Das Kalendermädchen“. Ein Auszug aus dem Pressetext:

„Valentina stellte aus Versehen eine schwarze Kerze ins Fenster und lockte damit einen sadistischen Psychopathen an, der aus ihrem Körper einen lebendigen Adventkalender machte – was sie fast nicht überlebte.“

Sebastian Fitzeks dazugehörige Lese-Show namens „Die größte Thriller Tour der Welt“ startet am 15. November in Norddeutschland, der Abend in der Wiener Stadthalle neun Tage später ist bereits jetzt so gut wie ausverkauft. Zu erwarten ist eine Mischung aus Konzert und Lesung samt interaktivem Adventkalender, bei dem das Publikum abstimmen kann, welche Geschichte es hören möchte. Die musikalische Begleitung kündigt Fitzek als „Riesenüberraschung“ an. Er will keine Werbeveranstaltung für das Buch machen, sondern dem zahlenden Publikum „weit darüber hinaus etwas bieten.“ Der Aufwand dafür ist gigantisch. Fitzeks Team reist mit enorm viel Technik und mehreren Trucks durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Ende werden 165.000 Leute die Show in 16 Arenen gesehen haben. Ein Kontrast zu den Wohnzimmerlesungen, die Fitzek auch immer wieder macht. Sie werden auf seiner Instagram-Seite verlost. In Wohngemeinschaften, alten Windmühlen und in Zahnarztpraxen hat er schon gelesen, vom Behandlungsstuhl aus.