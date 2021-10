Sally Rooney und die 30-Jährigen fragen: "Schöne Welt, wo bist du?"

Sally Rooney ist bescheiden.

Während des Schreibens fühlt man sich als große Schriftstellerin. Aber in einem Winkel der Seele weiß man, dass man eine kleine Schriftstellerin ist.

Natalia Ginzburg hat diese Erfahrung aufgeschrieben. Sie trifft auch auf Rooney zu, die keinen Rummel will und der unangenehm ist, dass sie so viel mehr verdient als ihr Ehemann, der Mathematik unterrichtet.

Ein Teil des Feuilletons lobt sie als „phänomenal“, der andere Teil hält die Irin für schwer überschätzt. Bleiben wir auf dem Boden.

Sally Rooney ist die Autorin derjenigen, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden. Generation Y. Die Millennials, die heute merken, dass sie nicht mehr ganz so jung und schön sind. Und vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie geplant. Und bestimmt nicht so „anders“ als erhofft.

Die 30-Jährige, die in Dublin lebt, kann herrliche Dialoge schreiben.

Sie beherrscht Sexszenen, ohne peinlich zu sein.

Alice, eine der beiden Hauptfiguren, ist wie Sally Rooney. Eine irische Schriftstellerin, fast 30, sie hat Millionen und Depressionen. In Irland zieht sie sich in ein Dorf an der Küste zurück. Dort verliebt sie sich in einen selbstbewussten Lagerarbeiter. Das ist das eine Paar.