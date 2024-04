Rushdies Attentats-Bericht: Das Letzte, was sein rechtes Auge je sehen würde

Der Moment des Angriffs läuft noch immer wie in Zeitlupe vor ihm ab. „Dann sah ich aus dem rechten Augenwinkel – das Letzte, was mein rechtes Auge je sehen würde – aus der rechten Seite des Sitzbereichs einen Mann in Schwarz auf mich zurennen.“ Rushdie erstarrt. „Um mich zu schützen, hebe ich die linke Hand. Er stößt das Messer hinein. Danach folgen noch viele Stiche – in meinen Nacken, meine Brust, in mein Auge, überallhin. Ich spüre, wie meine Beine nachgeben, und ich falle.“