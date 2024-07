Rainald Goetz: Auch mit 70 noch ein „Punk des Denkens“

Obwohl Rainald Goetz den Bachmannpreis gar nicht gewonnen hat, ging er 1983 in die Annalen des Klagenfurter Wettlesens ein. Der deutsche Autor hatte sich mit einer Rasierklinge die Stirn aufgeschnitten. Jahrzehnte später wurde er gefragt, was ihm durch den Kopf gehe, wenn er an den Auftritt zurückdenke. Er sagte: „Freude.“