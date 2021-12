Plötzlich waren Böll und Brecht nicht mehr so wichtig

Das könnte die Antwort sein. Er holte die Seele hervor. Egal, ob er das Cover für Selma Lagerlöfs Nils Holgersson gestaltete oder Plakate für Rolex, Knorr, Gauloises, Pro Juventute, gegen Atomkraft, für Umweltschutz und so weiter. Die Lagerhalle ist voll mit Entwürfen und Vorentwürfen. Für einen Buchumschlag, Bertolt Brecht betreffend, unternahm er 28 Versuche, ehe ihm das Gesicht passte.

Am öftesten zeichnete Celestino Piatti Eulen.

Eulen, die nicht nach Kaninchen greifen, sondern nach einem Buch. Sind ja g’scheite Räuber. In seinem ersten Atelier und Wohnhaus, so erinnert sich die älteste Tochter Sabine, hielt er einen Waldkauz in einer begehbaren Voliere, der sich auf dem Kopf streicheln ließ.

Im zweiten Haus mit zweiter Familie intervenierte er bei der Gemeinde, bis die Straße in Eulenweg umbenannt wurde.

„Alles, was ich male, hat Augen“: Man erfährt in diesem Buch auch Privates über den Familienmenschen Celestino Piatti; und es ist schön, wenn der Mensch, dessen Kunst man so mag, ein Mensch war, den man gemocht hätte.

Schön ist das und selten.

Celestino

Piatti: „Alles, was ich male, hat Augen“

Herausgegeben von Barbara Piatti und Claudio

Miozzari.

Merian Verlag/ dtv.384 Seiten.

60,70 Euro

KURIER-Wertung: *****

Foto oben: Piattis Versuche, Brecht mit Tusche und Pinsel zu malen

Foto unten: Das fertige Brecht-Cover für dtv, 1965