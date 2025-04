Nachruf auf Mario Vargas Llosa: Alles war politisch und sehr vieles privat

Macht und Missbrauch

An seinem beruflich wie privat turbulenten Leben lässt sich Zeitgeschichte ablesen, denn Vargas Llosa war nicht nur, aber vor allem ein politischer Autor. Geboren am 28. März 1936 in der südperuanischen Stadt Arequipa, begann Vargas Llosa wie viele andere Schriftsteller seine berufliche Laufbahn als Journalist.

Macht und Machtmissbrauch prangerte er bereits 1962 in seinem ersten Roman „Die Stadt und die Hunde“ an. Der Roman machte ihn international berühmt, auch die folgenden Romane „Das grüne Haus“ (1967, dt. 1968) und „Gespräch in der Kathedrale“ (1969, dt. 1976) waren große Erfolge. Gemeinsam mit Autoren wie dem Mexikaner Carlos Fuentes ( 2012), dem Argentinier Julio Cortázar ( 1984) und dem Kolumbianer Gabriel García Márquez ( 2014) trat der Peruaner in den 1960er-Jahren den weltweiten Siegeszug der lateinamerikanischen Literatur an.