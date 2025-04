Erhielt Nobelpreis für Literatur: Autor Mario Vargas Llosa gestorben

"Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser Vater, Mario Vargas Llosa, heute in Lima im Kreise seiner Familie friedlich gestorben ist", schrieb sein ältester Sohn Alvaro in einem Beitrag, den auch seine Geschwister Gonzalo und Morgana Vargas Llosa unterzeichneten.

Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot . Vargas Llosa starb am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie im Onlinedienst X mitteilte.

Der Schriftsteller hatte in den vergangenen Monaten von der Öffentlichkeit zurückgezogen in der peruanischen Hauptstadt gelebt. In dieser Zeit hatten sich die Gerüchte um eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands gemehrt.

Nobelpreis 2010

Im Oktober erklärte sein Sohn Alvaro, Vargas Llosa stehe "kurz vor seinem 90. Geburtstag". Dies sei ein Alter, "in dem man seine Aktivitäten etwas reduzieren sollte", erklärte er, ohne sich zur Gesundheit seines Vaters zu äußern.