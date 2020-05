Vargas Llosa: "Wir brauchen Geschichtenerzähler"

Wann soll man mit dem Lesen beginnen?

Wenn man die Leidenschaft fürs Lesen wecken will, dann in der Kindheit. Wer das in der Jugend nicht erlebt, hat es später schwer.



Gibt es Bücher, die Sie öfter als einmal gelesen haben?

Viele, zum Beispiel Faulkners "Licht im August", ein Buch, das ich besonders mag. Auch die großen Dichter des 19. Jahrhunderts - Victor Hugo, Flaubert, Dostojewski. "Krieg und Frieden" habe ich zwei Mal gelesen (gebunden, je nach Ausgabe, ca. 1600 Seiten, Anm.), ich liebe Tolstoi!



Auch Österreicher?

Ja, einige! Ich bin ein großer Bewunderer von Joseph Roth. "Radetzkymarsch" ist eine der besten Polit-Novellen, die ich gelesen habe. Ich lese auch die großen Denker, vor allem Popper. "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" ist wohl jenes Buch, das den größten Einfluss auf mein politisches und wirtschaftliches Denken hatte.



Sir Karl Popper vertrat die Ansicht, der Intellektuelle habe die Pflicht, das, was er gelernt und erkannt hat, der Gesellschaft in einfachen Worten weiterzugeben. Sehen Sie das als Ihre Aufgabe?

Ja, in gewisser Weise tue ich das. Denn ich habe mich immer mit den kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen einer Zeit auseinandergesetzt und das in meine Bücher, Essays und Artikel projiziert.



In Diktaturen ist Lesen - und Schreiben - eine Möglichkeit, geistige Freiheit zu erlangen.Sind Bücher in Demokratien weniger attraktiv?

In Demokratien fehlt die Überzeugung, dass Bücher die geistige Freiheit verteidigen, sie sind einfach da. In autoritären Systemen ist jedes gute Buch eines, das die herrschenden Zustände kritisiert. Deshalb wurde die Zensur erfunden, deshalb stellen Diktatoren Bücher unter Generalverdacht - und zurecht! Bücher können sehr subversive Kräfte freisetzen.



Wird Ihr "Geschichtenerzähler" (so der Titel des Buches, das derzeit gratis in Wien ausgegeben wird) ebenso subversiv die Menschen zum Lesen verführen?

Ja, wir brauchen Geschichtenerzähler und die Parallelwelten, die Sie uns erschließen, weil wir nie ganz zufrieden sind im Leben. Wir wollen immer ein bisschen mehr als das, was wir haben.

In New York und einigen europäischen Städten protestieren die Menschen gegen die Macht der Finanzmärkte. Wie stehen Sie dazu?

Ich kann die Proteste verstehen. Die Art und Weise, wie in der freien Welt wirtschaftliche Möglichkeiten ausgenutzt wurden, ist ein Skandal. Und es gibt Verantwortliche für die Krise: Viele Machthaber, Banker und Großunternehmer haben ihre Freiheit missbraucht, und die Kontrolle hat versagt.



Was wäre die richtige Reaktion auf dieses Versagen?

Die Mängel im bestehenden System zu beheben und nicht das System durch ein anderes zu ersetzen, das die Menschen erst recht enttäuscht. Wenn bei den Protesten populistische oder kommunistische Stimmen laut werden, muss ich sagen: "Reparieren wir das freie System, das wir haben, statt ein restriktives zu etablieren, das in vergangenen Jahrzehnten sichtbar gescheitert ist."



1990 waren Sie kurz davor, Präsident von Peru zu werden. Nach dem Sieg im ersten Wahlgang sind Sie in der Stichwahl Alberto Fujimori unterlegen, der zehn Jahre danach wegen Menschenrechtsverletzungen und Bestechung für amtsunfähig erklärt wurde. Wo stünde Peru heute, wenn Sie gewonnen hätten?

Wir hätten uns zehn Jahre Diktatur erspart. Peru macht sich ganz gut, seit dem Zusammenbruch dieses korrupten, brutalen Systems. Das hätten wir schon 1990 angehen können.



Wo stünden Sie persönlich?

Für mich persönlich war's nicht schlecht. Ich bin zu meinen Büchern zurückgekehrt, zu meiner Berufung, ich habe diese Jahre sehr genossen. Für mein Land war es eine Katastrophe.



Und Sie hätten nicht den Literaturnobelpreis . . .

. . . natürlich nicht! Im politischen Tagesgeschäft - niemals!