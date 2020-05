Mario Vargas Llosa: "Der Traum des Kelten"

Aber der historische Stoff ist so stark, der trägt Llosa sicher ans Ziel. Deshalb kann man den Roman sogar empfehlen. Roger Casement (1864- 1916): Ein großer, starker Ire war das, der zunächst im Dienste Englands stand und sich dann als irischer Nationalist gegen England wandte. Ein Kämpfer gegen den Kolonialismus und für die Menschenrechte. Und homosexuell war er. Das bringt die katholischen Iren noch heute aus der Fassung. Llosa tut so, als habe Casements Persönlichkeit verblüffende Kontraste gehabt. Er tat, was er tun musste. Als Diplomat der Krone war er im Kongo, den Leopold II. von Belgien für sein Privateigentum hielt. Man ist über die Gier der Europäer immer fassungslos, so oft kann man über sie gar nicht lesen. Den Afrikanern, die nicht parierten, wurden Hände und Penis abgehackt. Sein Bericht machte Casement berühmt. Danach war er in Peru, wo eine englische Kautschukfirma die Kinder der Indios ertränkte, um die Eltern zur Arbeit zu zwingen. Bald drängte sich ihm - verblüfft das? - die Frage auf: Wird nicht auch Irland ausgebeutet? Ist nicht auch Irland von den Engländern seiner Seele beraubt worden?

In der dritten Etappe seines Lebens beschaffte er in Deutschland Waffen für den irischen Unabhängigkeitskampf und wurde in London zum Tod verurteilt. Dass zum Hochverrat auch noch seine - vielleicht gefälschten - Tagebücher mit homoerotischen Fantasien herumgereicht wurden, nahm dem damals 52-Jährigen die letzte Würde.

Als man ihn aufhängte, bekam er den Tipp, die Luft anzuhalten. Dann stirbt man rascher.

100 Seiten weniger und Herzblut statt Zahlen - alle hätten die Luft angehalten. Dann liest man hungriger.



KURIER-Wertung: **** (von *****)