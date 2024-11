Monika Marons jüngste Erzählung: Die Hand ist gerettet, dem Katzerl geht’s auch gut

In ihrem letzten Roman „Das Haus“ erzählte die 1941 in Berlin geborene Schriftstellerin von begüterten Pensionisten, die sich, unglaublicherweise ohne sich Schädel einzuschlagen, in einer Alters-WG auf einem brandenburgischen Landhof zusammenfinden. Darunter auch Katharina, Tierärztin im Ruhestand. Möglicherweise war es die Auseinandersetzung mit dieser, die nun zur lesenswerten Petitesse „Die Katze“ führte. Monika Maron wird immer wieder als „scharfzüngig“ und „konfrontativ“ bezeichnet. Was sie auf jeden Fall ist: abgebrüht.