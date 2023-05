Meinhard Rauchensteiner: Wie man die Beamten endgültig abschafft

Durchaus interessant ist auch die Beobachtung, „in unregelmäßigen, aber verlässlichen Abständen“ würden Fernseher aus Wiener Gemeindebauten geschmissen, so auch am 18. April 2018 aus einem Fenster im Chopin-Hof in der Leopoldstadt. Das Objekt stürzte auf den Kopf des Obersenatsrats Wawrik, die Folgen waren letal. Und Hofrat Berger? Kam durch einen Philodendron zu Tode.