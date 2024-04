Mathias Énard: Mathematik als Licht in der Dunkelheit

Im zweiten Erzählstrang geht es um den fiktiven deutschen Mathematiker Paul Heudeber und die schwierige, lebenslange Beziehung zu Maja, seiner großen Liebe. Er hat das KZ Buchenwald überlebt, war später glühender Kommunist und DDR-Bürger. Die Arbeit an seinen mathematischen Theorien half ihm, das Lager zu überstehen.

Mathias Énard lässt in seinem neuen Buch „Tanz des Verrats“ den wissenschaftlichen Kongress zur Würdigung Paul Heudebers auf einem Hausboot auf der Havel in Berlin am Vorabend des 11. September 2001 stattfinden. Bald werden alle von der brutalen Realität der Anschläge in New York eingeholt. Trotz Gewalt, Krieg und Verrat gibt es gegen Ende doch ein wenig Hoffnung.