Die Wiederentdeckung der Maria Lazar

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 und in Folge des auch in Österreich immer repressiveren Klimas ging Lazar mit ihrer Tochter zunächst nach Dänemark und flüchtete 1939 nach Schweden, wo sie 1948, unheilbar krank, Selbstmord beging. Zuvor hatte sie ihren Nachlass sorgsam vorsortiert. Jahrzehnte lang blieb er in zwei Metallkisten verschlossen, bis er 2022 an das Literaturhaus Wien übergeben wurde. Neben bisher unveröffentlichten Romanen und Novellen wie „Zwei Soldaten“ und mehreren Theaterstücken, gehören Essays, Filmideen und zehn Gedichte zu diesem wiedergefundenen Schatz.

Sie sind nun erstmals in Buchform einem Publikum zugänglich, darunter das Gedicht „An meinen unbekannten Leser“, in dem Lazar ihr Verschwinden und ihre Wiederentdeckung vorauszuahnen scheint: „Ich kenne dich nicht und ich werde dich nie kennenlernen. Aber in fernen verregneten Tagen liegt mein Buch vor dir aufgeschlagen.“