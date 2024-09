Margaret Atwood: Wenn das Herz gebrochen ist, gibt’s noch Kekse

In den acht bunt zusammengewürfelten Erzählungen im zweiten Teil geht es dann zum Beispiel um die Pandemie oder um eine Frau, die sich lieber wieder in eine Schnecke zurückverwandeln würde. In der letzten Geschichte „Old Babes in the Wood“ lebt Nell nach dem Tod von Tig mit ihrer jüngeren Schwester Lizzie in einer Blockhütte in der Wildnis Kanadas. Die alten Frauen sind mit dem harten Leben sichtlich überfordert, aber legen lange Reparaturlisten an. Beim Tee denkt sich Nell: „Mein Herz ist gebrochen, aber in unserer Familie sagen wir das nicht. Wir sagen: Gibt’s noch Kekse? Der Mensch muss essen.“