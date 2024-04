Mareike Fallwickl.: Die Gebärmutter spricht

In ihrem neuen Roman „Und alle so still“ streiken die Frauen. An einem Sommertag legen sie ihre Arbeit nieder und sich auf die Straße und ja, es werden alle Räder still stehen und darüber hinaus auch ein paar Überraschungen eintreten. Es bleibt durchgehend spannend und am Ende wird sogar geschossen.

Der vierte Roman der Salzburgerin ist erneut ein feministisches Manifest, gegossen in eine clevere Story mit stringentem Spannungsbogen. Fallwickl kann erzählen und sie kann überraschen. Der zuletzt erschienene Bestseller „Die Wut, die bleibt“ beginnt mit einer dramatischen Einstiegsszene: „Haben wir kein Salz?“, sagt ein Familienvater vorwurfsvoll. Seine Frau steht darauf wortlos vom Essenstisch auf, geht zum Balkon und springt hinunter. Nicht ganz so konsequent, aber doch durchaus bemerkenswert, handeln die Protagonistinnen und Protagonisten im neuen Roman. Wieder hat Fallwickl eine Dreierstruktur gewählt. Der Roman folgt drei Schicksalen, deren Wege sich an besagtem stillen Sommertag kreuzen. Die psychisch geplagte Influencerin Elin, die chronisch überarbeitete Pflegerin Ruth und der Schulabbrecher Nuri, der sich mit Gelegenheitsjobs von einem Tag zum anderen hangelt. Erneut geht es ums Aufrütteln, ums Aufbegehren und um Solidarität. Erneut liegt die Zukunft in der Verweigerung.